Источник: «Спартак» смущает травматичность Илича

Туринское издание Tuttosport, ежедневно и подробно освещаюшая жизнь «Торино», сообщает, что переход 23-летнего полузащитника Ивана Илича в «Спартак» все еще не согласован.

Это СМИ утверждает, что «Спартак» смущает травматичность сербского хавбека, которая ранее уже отпугнула «Лацио».

Между тем сам футболист по-прежнему находится в лазарете и не будет включен в заявку на матч серии А против «Аталанты», котрый состоится 1 февраля.