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Кавазашвили — о возможном трансфере Помазуна в «Спартак»: «Илья переходит из-за денег, и осуждать его я не имею права»

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» новость о возможном переходе голкипера ЦСКА Ильи Помазуна в «Спартак». По информации источника, красно-белые заплатят за 28-летнего вратаря 1,5 миллиона евро. Также частью сделки может стать 18-летний полузащитник «Спартака» Артем Пономарчук, который перейдет в ЦСКА.

«Мне кажется, Илья переходит из-за денег, и осуждать его поступок я не имею права. Раз его приглашают в клуб после ухода Селихова, значит, Илья имеет надежду на то, что он сможет не просто заменить Александра, но и составить конкуренцию Максименко. Для клуба такое приобретение важно потому, что очень важно иметь второго хорошего вратаря, ведь всякое может случиться с основным вратарем, в этом случае мы говорим о Максименко. Дай бог, чтобы он не ломался, но бывают разные ситуации. Если Помазун считает, что он способен вытеснить Александра из основы, то честь ему и хвала Будет хорошо для команды иметь двух сильных вратарей, которые будут конкурировать за место в старте. Если же у Помазуна не получится, тогда его судьба сложится как в ЦСКА или как у Селихова», — сказал Кавазашвили «СЭ».

28-летний Помазун является воспитанником ЦСКА. Он провел за команду 10 матчей во всех турнирах, пропустил 11 мячей и трижды отыграл на ноль. Ранее вратарь на протяжении четырех сезонов на правах аренды выступал за «Урал».

Денис Сафронов

Анзор Кавазашвили
Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Источник: «Спартак» смущает травматичность Илича
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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