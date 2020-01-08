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Источник: «Спартак» на два года подписал контракт со скаутом Вольфом

10:17
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У «Спартака» появился новый футбольный скаут. Как утверждает Allgemeine Zeitung, московский клуб подписал контракт с 39-летним специалистом Артуром Вольфом. По данным источника, договор со скаутом рассчитан на два года.

«Спартак» в турнирной таблице чемпионата России занимает 10-е место после 19 матчей, имея 22 очка в активе. По ходу сезона команду возглавил немецкий специалист Доменико Тедеско.

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