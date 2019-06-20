Источник: Семин недоволен покупкой Мурило: он просил Еременко

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин недоволен решением руководства подписать защитника Серкейру Мурило, утверждает телеграм-канал "Мутко против". Специалист настаивал на подписании контракта с полузащитником "Ростова" Романом Еременко.

Экс-хавбек сборной Финляндии мог уйти летом из "Ростова" на правах свободного агента, но его агент требовал 2 миллиона евро за свои услуги плюс столько же - годовой оклад самого Еременко.

Совет директоров "Локо" был против подписания возрастного футболиста за такие деньги, Семин же настаивал на усилении под Лигу чемпионов. В результате Еременко продлил контракт с "Ростовом" на 4 сезона.

Ранее стало известно, что Мурило не едет на сбор основной команды и будет пока тренироваться с молодежкой или второй командой "Локо" - "Казанкой". Как утверждает источник, Семин заявил, что даже не будет смотреть на него, пока не получит на игрока характеристику от тренеров дубля.