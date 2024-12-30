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30 декабря, 23:53

Источник: Нино готов помочь «Зениту» с переходом форварда «Флуминенсе» Ариаса

Руслан Минаев
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Джон Ариас.
Фото Global Look Press

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Флуминенсе» Джону Ариасу, сообщает издание Lance.

По данным источника, защитник сине-бело-голубых Нино высоко оценил талант 27-летнего колумбийца. Также бразилец пообещал помочь форварду с адаптацией в случае перехода в российский клуб.

«Если ему нужно знать, как работает клуб, я буду рядом, чтобы поддержать его решение», — приводит слова Нино источник.

В ноябре 2023-го года агент Ариаса подтверждал интерес к игроку от российских клубов.

Контракт игрока с «Флуминенсе» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро. В этом сезоне Ариас забил 14 мячей и сделал 8 голевых пасов в 51 матче.

ФК Зенит
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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