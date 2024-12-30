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30 декабря, 23:00

Экс-форвард «Спартака» Барриос завершил карьеру

Руслан Минаев
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Лукас Барриос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий «Спартака» Лукас Барриос объявил о завершении карьеры.

«Мы будем больше пересекаться на футбольном поле, но с другой стороны — с той, где я буду тренером, поддерживая молодых людей, давая им инструменты, чтобы они могли расти. Буду делиться своим опытом, который я накопил за все эти годы», — написал 40-летний парагваец в соцсети.

За карьеру Барриос также играл за «Боруссию» из Дортмунда, «Гремио», «Палмейрас», «Монпелье» и другие клубы.

С 2013 по 2015 годы он выступал за «Спартак». За красно-белых форвард провел 20 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 голевых паса.

За сборную Парагвая Барриос провел 36 матчей и забил 10 голов.

Лукас Барриос
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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