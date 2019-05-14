Источник назвал причину падения из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева

Телеграм-канал Baza опубликовал версию по поводу падения основного свидетеля по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Екатерины Бобковой. Она выпала из окна дома в Чехии, – куда она приехала отмечать 9 мая. Бобкова упала с высоты четвертого этажа вскоре после вечеринки в компании нескольких мужчин.

Как сообщает источник, ссылаясь на местную полицию, девушка потянулась за сигаретой, не удержалась и "нырнула" вниз. Она получила тяжелейшие переломы, и врачи решили ввести её в состояние искусственной комы. При этом, Екатерина потеряла равновесие не просто так, а, скорее всего, из-за того, что смешала антидепрессанты с алкоголем.

Также указано, что Бобкова приехала в Чехию не столько ради праздника 9 мая, сколько для знакомства с "очень влиятельным мужчиной из России по имени Андрей" – как его охарактеризовали свидетели, давшие показания полиции. Допрошен ли этот мужчина, пока неизвестно.

За несколько недель до падения Екатерина Бобкова опубликовала в соцсетях снимок: она лежит на земле, будто бы упав с высоты.

8 мая братья Кирилл и Александр Кокорины были осуждены на 1,5 года исправительной колонии общего режима, Павел Мамаев - на 1 год и 5 месяцев.

Кокорин и Мамаев - главное о скандале.