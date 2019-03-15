Источник: К Каррере приставят охрану на матче "Спартак" – "Зенит"

По информации телеграм-канала Mash, к бывшему главному тренеру "Спартака" Массимо Каррере будет приставлена охрана на матче 20-го тура против "Зенита". Несколько человек будут находиться с итальянцем по ходу всего матча и пресекать провокации болельщиков.

"Силовики боятся, что вокруг него сплотится фанатская оппозиция и устроит беспорядки", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае появления Карреры на фанатском секторе "Спартака", он может поддержать болельщиков в нынешней ситуации в клубе. В такой ситуации прям во время игры может начаться стычка между фанатами.

Напомним, что матч 20-го тура "Спартак" – "Зенит" состоится 17 марта, в 19.00 (мск). "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи