Бывший аналитик «Зенита» рассказал, кого клуб мог подписать вместо Малкома

Бывший аналитик «Зенита» Никита Васюхин в интервью «СЭ» рассказал, кого петербургский клуб рассматривал в качестве усиления до приобретения Малкома из «Барселоны» за 40 миллионов евро.

За «Зенит» 24-летний бразилец провел 34 матча во всех турнирах и забил 5 мячей.

— Каково было, когда в клубе работал такой серьезный штаб для анализа новичков, а подписывался Малком из «Барселоны» за 40 миллионов евро?

— Малком пришел летом 2019-го, когда нужен был атакующий игрок на правый фланг с левой ногой. Мы определяли, чего не хватало команде — умения обыгрывать один в один, качественных проникающих передач, создаваемых моментов в полуфланговой и центральной зоне. Аналитический отдел никогда не будет предлагать такого игрока, как Малком. Ты даже не можешь подумать, что такой игрок может перейти в российский клуб.

Одним из наших первых кандидатов на эту позицию был Рафинья, который тогда играл в «Спортинге», потом перешел в «Ренн», а сейчас выступает за «Лидс» в АПЛ. Мы его очень высоко оценивали, он вписывался в тот бюджет, который нам озвучивали. Рафинья за сильно меньшие деньги, чем Малком, перешел в «Ренн» (21 миллион евро, по оценке Transfermarkt. — Прим. «СЭ»). И «Лидс» купил его еще дешевле, чем он переходил в «Ренн» (18,5 миллиона евро). Сегодня он смотрится в АПЛ достаточно качественно. Но не факт, что он бы поехал в РПЛ, потому что многие предпочли бы в качестве трамплина французскую лигу, а не российскую.

Клуб принял решение подписать Малкома, аналитический отдел в такой ситуации никто не будет спрашивать. Спортивного директора и тренера он устраивал. Для гендиректора это тоже имиджевая сделка.

(Владислав Зимагулов)