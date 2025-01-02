Корнеев назвал «Химки» главным разочарованием 2024 года

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в разговоре «СЭ» назвал клуб, который больше всего разочаровал его в 2024 году.

«Главным разочарованием в 2024 году для меня являются «Химки», — сказал Корнеев «СЭ».

«Химки» после 18-го тура занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.