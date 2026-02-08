Источник: «Балтика» намерена арендовать бразильского форварда Ласерду

«Балтика» сделала предложение «Куябе» из второй лиги Бразилии об аренде форварда Дерика Ласерды, сообщает журналист Вене Касагранде.

Как отмечает источник, бразильский клуб одобрил предложенные финансовые условия. При этом на футболиста также претендует «Коритиба».

Ласерда играет за «Куябу» с лета 2023 года. Он провел 95 матчей за команду из Мату-Гросу во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до конца 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

После 18 туров «Балтика» с 35 очками занимает пятое место в чемпионате России сезона-2025/26.