Источник: «Уфа» хочет арендовать защитника ЦСКА Агапова

Защитник ЦСКА Илья Агапов может на правах аренды перейти в «Уфу», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, уфимцы заинтересованы в аренде 25-летнего футболиста до конца сезона-2025/26. Игрок уже прибыл в расположение клуба.

Ранее в «Актобе» заявили, что команде предлагали Агапова. Как сообщали сербские СМИ, защитником также интересовался «Партизан».

Агапов присоединился к ЦСКА в 2023 году. В 2025-м он играл за «Пари НН» и «Акрон» на правах аренды. В первой части сезона-2025/26 защитник провел 4 матча за тольяттинскую команду во всех турнирах без результативных действий.

«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги с 20 очками после 21 матча.