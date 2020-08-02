Источник: «Аякс» интересуется полузащитником «Архентинос Хуниорс», на которого претендует ЦСКА

«Аякс» включился в борьбу за полузащитника «Архентинос Хуниорс» Фаусто Веру. Голландский клуб готов заплатить за 20-летнего аргентинца 8 миллионов евро, сообщает Voetbalzone.

Ранее в аргентинских СМИ появилась информация, что ЦСКА уже сделал предложение о покупке хавбека. Однако московский клуб предложил только 5 миллионов евро, на что получил отказ, так как аргентинцы хотят получить за своего игрока в два раза большую сумму — 10 миллионов.

Контракт Веры рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2019/2020 хавбек принял участие в 17 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.