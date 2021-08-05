«Челси» хочет подписать Лукаку в ближайшее время
12:44
«Челси» хочет купить нападающего «Интера» Ромелу Лукаку. Лондоны хотят оформить трансфер как можно быстрее, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, бельгиец уже договорился с «синими» о личном контракте. Футболист готов перейти в «Челси».
В прошлом сезоне 28-летний Лукаку провел за «Интер» 44 матча во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 10 результативных передач.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю