Бакаев ответил на вопрос о других вариантах продолжения карьеры до перехода в «Зенит»

Полузащитник Зелимхан Бакаев во время своей презентации в «Зените» рассказал о том, какие клубы проявляли к нему интерес.

— Когда вы узнали, что «Зенит» проявляет к вам интерес?

— Пару месяцев назад. Точно не могу сказать. Может и раньше было, но отец с агентом договорились, что не будут меня отвлекать.

— Другие варианты были?

— Возможно. Но конкретики не было. В России точно не было.

Вчера, 15 июня, клуб из Санкт-Петербурга объявил о заключении контракта с Бакаевым на три года с возможностью продления еще на сезон.

Зелимхан Бакаев — воспитанник «Спартака». В начале июня футболист покинул московскую команду на правах свободного агента — клуб не стал продлевать контракт с игроком.