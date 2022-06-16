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Сегодня, 14:14

Бакаев ответил на вопрос о других вариантах продолжения карьеры до перехода в «Зенит»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник Зелимхан Бакаев во время своей презентации в «Зените» рассказал о том, какие клубы проявляли к нему интерес.

— Когда вы узнали, что «Зенит» проявляет к вам интерес?

— Пару месяцев назад. Точно не могу сказать. Может и раньше было, но отец с агентом договорились, что не будут меня отвлекать.

— Другие варианты были?

— Возможно. Но конкретики не было. В России точно не было.

Вчера, 15 июня, клуб из Санкт-Петербурга объявил о заключении контракта с Бакаевым на три года с возможностью продления еще на сезон.

Зелимхан Бакаев — воспитанник «Спартака». В начале июня футболист покинул московскую команду на правах свободного агента — клуб не стал продлевать контракт с игроком.

Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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