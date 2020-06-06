Игроки «Краснодара» отметили День русского языка, прочитав поэму Пушкина

6 июня отмечается День русского языка. Этот праздник приурочен ко дню рождения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина.

К этой дате «Краснодар» записал специальный видеоролик. Игроки команды (в том числе и легионеры) прочли отрывок из поэмы «Руслан и Людмила».