Игроки ЦСКА поздравили Гайича с рождением дочки во время матча с «Нефтехимиком»
Игроки ЦСКА поздравили защитника Милана Гайича с рождением дочки. Девочку назвали Надя.
Традиционное празднование устроили во время товарищеского матча с «Нефтехимиком».
В прошлом сезоне 27-летний серб провел за ЦСКА 42 матча, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.
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4
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5
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
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