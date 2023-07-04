Владислав Безбородов признан лучшим арбитром сезона-2022/23
Российский судья Владислав Безбородов признан лучшим арбитром сезона-2022/23.
50-летний судья отработал 26 матчей в чемпионате и кубке страны, включая Суперфинал FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА. Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учетом решений экспертно-судейской комиссии РФС.
Второе место по итогам сезона занял Павел Кукуян. 41-летний арбитр отработал 24 матча, включая обе встречи «Спартака» и «Зенита» в РПЛ.
Сергей Карасев занял третье место. В прошедшем сезоне он отработал 23 матча в качестве главного арбитра.
Источник: РФС
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15
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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