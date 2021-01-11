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Игроки «Ахмата» прошли медобследование в Турции

17:27

Футболисты «Ахмата», находящиеся на сборах в Турции, прошли медицинский осмотр в одной из местных клиник, сообщает официальный Twitter клуба. Сбор грозненцев стартовал 9 января.

Всего «Ахмат» проведет в Турции три зимних сбора, планируется провести 8 контрольных матчей.

Первую официальную игру в 2021 году грозненцы проведут 20 февраля — в рамках 1/8 финала Кубка России команда встретится с «Ростовом».

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