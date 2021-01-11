Игроки «Ахмата» прошли медобследование в Турции

Футболисты «Ахмата», находящиеся на сборах в Турции, прошли медицинский осмотр в одной из местных клиник, сообщает официальный Twitter клуба. Сбор грозненцев стартовал 9 января.

После отпуска перед работой с тяжелыми нагрузками спортсмены проходят обязательное медицинское обследование.

В понедельник в одной из местных клиник прошли медосмотр — лабораторное и диагностическое обследование по кардиологии. pic.twitter.com/is1P2MIs4L — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) January 11, 2021

Всего «Ахмат» проведет в Турции три зимних сбора, планируется провести 8 контрольных матчей.

Первую официальную игру в 2021 году грозненцы проведут 20 февраля — в рамках 1/8 финала Кубка России команда встретится с «Ростовом».