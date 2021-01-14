Игрок «Локо» отреагировал на фразу комика Щербакова о том, что все футболисты геи

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказал «СЭ» свое отношение к шоу «Что было дальше?».

— Видел, что в очереди на одну из процедур (Мы разговаривали во время медосмотра — «СЭ») вы смотрели «Что было дальше?». Как вам?

— Весело. Когда сидишь, ждешь своей очереди, надо как-то коротать время.

— Смотрели выпуск с Василием Уткиным, где Леша Щербаков сказал, что все футболисты — нетрадиционной ориентации?

— Смотрел тот выпуск. Щербаков говорил это в шутку, поэтому мое отношение к нему и к шоу никак не поменялось.

(Севастиан Терлецкий)