Игрок «Локо» отреагировал на фразу комика Щербакова о том, что все футболисты геи
09:20
Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказал «СЭ» свое отношение к шоу «Что было дальше?».
— Видел, что в очереди на одну из процедур (Мы разговаривали во время медосмотра — «СЭ») вы смотрели «Что было дальше?». Как вам?
— Весело. Когда сидишь, ждешь своей очереди, надо как-то коротать время.
— Смотрели выпуск с Василием Уткиным, где Леша Щербаков сказал, что все футболисты — нетрадиционной ориентации?
— Смотрел тот выпуск. Щербаков говорил это в шутку, поэтому мое отношение к нему и к шоу никак не поменялось.
(Севастиан Терлецкий)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю