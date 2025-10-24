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24 октября 2025, 02:19

Лещук: «Когда Володя Быстров будет в «Динамо», он сможет купить вратаря»

Евгений Козинов
Корреспондент

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «РБ Спорт» отреагировал на слова экс-игрока «Зенита» Владимира Быстрова, что бело-голубым необходим новый голкипер.

— Как вы видите свое будущее в «Динамо»? Вы уже долгое время второй номер, в РПЛ сейчас играет молодой парень Расулов. Понимаете, что «Динамо», вероятно, не рассчитывает на вас?

— В футболе все быстро меняется. Сложно сказать. Я об этом пока не думал.

— Владимир Быстров, например, считает, что если «Динамо» хочет бороться за чемпионство, то им нужно купить вратаря.

— Когда Володя Быстров будет в «Динамо», он сможет купить вратаря.

Источник: «РБ Спорт»
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Владимир Быстров
Игорь Лещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат 0 : 0
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

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Артур Гарибян
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 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
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Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
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 2 1 0
Максим Савельев
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