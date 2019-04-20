Игорь Черевченко: "У Комбарова небольшие проблемы, мы его поберегли его, оставив в запасе"

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко перед матчем 24-го тура чемпионата России с "Уфой" отметил, что команда не думает о серии без пропущенных мячей. Он также объяснил, почему в запасе остался Кирилл Комбаров.

– Поражает сухая серия "Арсенала", 6 матчей без пропущенных мячей. Как удается сохранить такую надежность?

– Это ребята выполняют свою работу, в плане, не только защитники, но и вся команда, сказал Черевченко в эфире канала "Матч Премьер". – Но мы на это внимания не обращаем, потому что мы идем от игры к игре и об этом не думаем.

– В игре с "Уралом" команда создала действительно много опасных моментов, но их не удалось реализовать. Как вы работали на этой неделе для того, чтобы исправить это?

– Исправляли ошибки, работали на завершение. Это футбол, можно создать один момент и испортить его. Можно создать 8-9 моментов, которых хватает на две-три игры. Бывают дни, когда мяч не залетает в ворота.

– Сегодня остались в запасе Комбаров и Кадири. Почему?

– У Комбарова есть небольшие проблемы, мы поберегли его. В остальном – это тренерский штаб решил изменить состав.

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