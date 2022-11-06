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Игонин назвал причины поражения «Зенита» в матче с «Ахматом»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин назвал причины поражения команды в матче с «Ахматом» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

«Игры против «Ахмата» действительно всегда тяжело даются «Зениту», потому что там очень хорошо подготовленные физически игроки. «Зенит» играл довольно медленно, поэтому единоборства случались довольно часто. Скученность грозненцев у своих ворот не позволяла «Зениту» играть быстро. Было понятно, что свободных зон не будет. На мой взгляд, причиной поражения стала очень медленная игра. Было мало проникновений в штрафную, мало ударов по воротам.

Наверное, стоило поменять тактику, как минимум, после перерыва. Надо было нагнетать давление на защитников, нагнетать опасность, перейти на прострелы, навесы. Но «Зенит» продолжал играть в свой футбол, катать мяч. Замены пошли на пользу, Мостовой освежил, задвигал фланг, привнес быстроту в действия команды. Соперник не может постоянно действовать на 100 процентов возможностей, поэтому гол и пропустили», — приводит слова Игонина Betonmobile.ru.

«Зенит» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. Команда сохраняет первое место в турнирной таблице, имея 39 очков. «Ахмат» набрал 26 очков и поднялся на пятую строчку.

Источник: https://betonmobile.ru/igonin-nazval-prichinyi-porazheniya-zenita-v-matche-s-ahmatom

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ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

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17%

1.74
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Ювентус
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ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Алексей Игонин
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
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