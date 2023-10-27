Игнашевич: «Не давит ли отсутствие гостевых побед? Их не было в РПЛ за последние 25 лет. Какое давление?»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич эмоционально отреагировал на поражение от «Рубина» (0:1) в 13-м туре РПЛ.

«Первый тайм был достаточно равный, на мой взгляд. Во втором тайме «Рубин» чуть упростил игру, стало больше давления, угловых, стандартов в наши ворота. Ничьей, наверное, должна была закончиться игра. Такой итог.

Давит ли на команду отсутствие гостевых побед? Да ничего на нас не давит. Мы первый раз играем в РПЛ за 25 лет. Как может что-то давить? Какое отсутствие побед? Их не было никогда. В последние 25 лет», — сказал Игнашевич на пресс-конференции после игры.

«Балтика» с 11 очками занимает 14-е место в РПЛ. 4 ноября клуб примет «Зенит» в 14-м туре чемпионата России.