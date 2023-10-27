Григорян хочет, чтобы Карпин возглавил «Спартака»

Бывший тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян поделился мнением о перспективах Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке».

«Должен ли Абаскаль доработать сезон до конца? До зимней паузы — однозначно. Дальше все будет зависеть от результатов этого этапа. Причем, если результаты будут не ахти, то должна произойти смена. Я вообще, честно говоря, мечтаю, что «Спартак» возглавит Карпин. Может, моя мечта сбудется когда-нибудь. Потому что мне хотелось бы, чтобы «Спартак» тренировал бывший спартаковец. Во-вторых, я уверен, что Карпин с этой работой справится», — приводит слова Григоряна Metaratings.ru.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 12 туров «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.