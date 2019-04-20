Игбун прервал сухую серию "Арсенала". Туляки впервые пропустили в РПЛ в 2019 году

"Уфа" забила гол в матче 24-го тура российской премьер-лиги с "Арсеналом".
На 38-й минуте встречи Силвестр Игбун с подачи Дмитрия Сысуева головой поразил ворота Артура Нигматуллина.
Таким образом, прервалась сухая серия "Арсенала" в РПЛ. Туляке не пропускали на протяжении шести матчей в 2019 году: во второй половине сезона три матча канониров в чемпионате России завершились безголевой ничьей (с "Ростовом", "Рубином" и "Уралом"), еще в трех играх "Арсенал" одержал сухие победы: над ЦСКА, "Енисеем" и "Крыльями Советов".
⚽ Сильвестр Игбун отыгрывает один мяч и сохраняет интригу в матче.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 20 апреля 2019 г.
📺 Смотрите #УфаАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/OZ6S6Aqga4
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр