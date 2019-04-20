Игбун прервал сухую серию "Арсенала". Туляки впервые пропустили в РПЛ в 2019 году

"Уфа" забила гол в матче 24-го тура российской премьер-лиги с "Арсеналом".

На 38-й минуте встречи Силвестр Игбун с подачи Дмитрия Сысуева головой поразил ворота Артура Нигматуллина.

Таким образом, прервалась сухая серия "Арсенала" в РПЛ. Туляке не пропускали на протяжении шести матчей в 2019 году: во второй половине сезона три матча канониров в чемпионате России завершились безголевой ничьей (с "Ростовом", "Рубином" и "Уралом"), еще в трех играх "Арсенал" одержал сухие победы: над ЦСКА, "Енисеем" и "Крыльями Советов".

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