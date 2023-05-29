В «Локомотиве» оценили новость о планах «Зенита» выкупить Пиняева летом

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что московский клуб не планирует летом расставаться с нападающим Сергеем Пиняевым

«Никаких обращений от «Зенита» не было, переговоров не ведем. Желания расставаться с Пиняевым нет. Мы строим молодую российскую команду на долгие времена», — приводит слова Ульянова РИА «Новости Спорт».

Пиняеву 18 лет. Нападающий перешел в «Локомотив» из самарских «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно, заключив контракт на четыре года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых отметился пятью голами и тремя результативным передачами.