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Экс-тренер «Спартака» Кузнецов считает, что Максименко и Селихов равноценные вратари

Виктория Кравченко
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Бывший тренер вратарей «Спартака» Василий Кузнецов рассказал, что думает об уровне футболистов Александра Максименко и Александра Селихова.

«При всем моем уважении к другим вратарям, но Максименко и Селихов — это топ-вратари для Премьер-лиги. Как бы их ни критиковали, они демонстрируют высокий уровень надежности, оба вызывались в сборную России.

Для меня они два примерно равноценных вратаря. Максименко сейчас играет в старте «Спартака», чуть раньше — Селихов. Я могу сейчас только догадываться, но ему что-то мешает. Может быть, микротравмы», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

По итогам сезона-2023/24 болельщики «Спартака» признали Максименко лучшим игроком сезона. В команде он провел 168 матчей, в которых пропустил 197 мячей и 51 раз сыграл «на ноль».

Селихов за клуб он провел 94 матча, в которых пропустил 110 голов и 27 раз сыграл «на ноль».

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-trener-spartaka-kuznecov-maksimenko-i-selikhov-ravnocennye-vratari-377735/
Александр Максименко
Александр Селихов
ФК Спартак (Москва)
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