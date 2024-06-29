Экс-тренер «Спартака» Кузнецов считает, что Максименко и Селихов равноценные вратари
Бывший тренер вратарей «Спартака» Василий Кузнецов рассказал, что думает об уровне футболистов Александра Максименко и Александра Селихова.
«При всем моем уважении к другим вратарям, но Максименко и Селихов — это топ-вратари для Премьер-лиги. Как бы их ни критиковали, они демонстрируют высокий уровень надежности, оба вызывались в сборную России.
Для меня они два примерно равноценных вратаря. Максименко сейчас играет в старте «Спартака», чуть раньше — Селихов. Я могу сейчас только догадываться, но ему что-то мешает. Может быть, микротравмы», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.
По итогам сезона-2023/24 болельщики «Спартака» признали Максименко лучшим игроком сезона. В команде он провел 168 матчей, в которых пропустил 197 мячей и 51 раз сыграл «на ноль».
Селихов за клуб он провел 94 матча, в которых пропустил 110 голов и 27 раз сыграл «на ноль».
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4
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5
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6
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
|Динамо Мх
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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