Хердур Магнуссон: "ЦСКА не боится никого из соперников. У нас молодая задорная команда, и вполне реальные шансы выиграть чемпионат"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон оценил перспективы армейцев во второй части сезона. Он также рассказал о состоянии здоровья.

– Вы пропустили сегодняшний поединок. Как ваше здоровье? Скоро увидим на поле?



– Да, уже скоро вернусь к тренировкам с командой. Мое здоровье улучшается, буквально, с каждой минутой. Ничего серьезного и не было, просто ненадолго выпал из строя, но сейчас уже практически восстановился. Скоро буду играть!



– Как смотрелась игра?



– Я бы сказал, пятьдесят на пятьдесят. Существенно осложнил игру очень сильный ветер. Практически всегда норвежские команды играют в жесткий силовой футбол, за результат пришлось серьезно побороться. Пожалуй, ничья сегодня – справедливый результат.



– Насколько тяжело дается работа на сборах?



– Считаю, ее можно оценить в позитивном ключе. Мы набираем форму, идём по нарастающей. Ну а контрольные матчи – хорошая подготовка к сезону. Нам осталось еще несколько матчей до возобновления чемпионата, через товарищеские игры мы набираем форму, и к продолжению сезона подойдем в оптимальных кондициях. Нет сомнений, что команда будет полностью готова.



– Что можете сказать о турнирных перспективах ЦСКА в чемпионате России?



– Мы не боимся никого из соперников. У нас молодая задорная команда, и вполне реальные шансы выиграть чемпионат. Самое главное для нас – обойтись без травм. От лидера мы отстаем всего на четыре очка. Это незначительное преимущество, которое легко можно отыграть. Нам необходимо сохранять позитивный настрой, усердно работать и подойти к возобновлению соревнований максимально подготовленными.

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