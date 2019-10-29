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Хенрик Ларссон рассказал, готов ли организовать фан-клуб «Спартака» в Швеции

20:39
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Экс-нападающий «Барселоны» Хенрик Ларссон в интервью программе «19:22» на YouTube ответил на вопрос о возможной организации фан-клуба «Спартака» в Швеции.

— Вернемся к Джордану. Чего нам еще от него ждать?

— Джордан уже стал достаточно серьезным нападающим. То, как он играет сейчас, то, как он забивает и атакует... Его игра намного улучшилась по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Для нападающего важно не только забивать голы, но и игровое время. Чем больше ты сыграешь, тем больше шансов у тебя будет забить. Джордан уже сыграл здесь 10 матчей, забил 4 гола. Точно не помню, сколько он начал в стартовом составе, но далеко не все. Если он продолжит в том же духе, то завоюет железное место в основе.

— Вы готовы организовать фан-клуб «Спартака» в Швеции?

— Нет, не готов. Но все равно буду поддерживать Джордана и «Спартак».

— Знаете ли вы что-нибудь на русском?

— Ваш язык очень сложный, но знаю несколько фраз и слов. «спасибо», «пожалуйста», «работай», «до свидания». Еще знаю матерные слова, но говорить их не буду.

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=kVHboN2175c&feature=youtu.be

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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