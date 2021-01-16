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Хендрикс — о «Спартаке»: «Не могу дождаться возможности сыграть за великий клуб»

22:49
Йоррит Хендрикс. Фото Instagram
Йоррит Хендрикс. Фото Instagram
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Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс прокомментировал свой переход в столичный клуб. О трансфере хавбека стало известно сегодня, он подписал долгосрочный контракт и в ближайшее время присоединится к команде в Дубае.

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«Новая глава — «Спартак». Счастлив этому переходу и не могу дождаться возможности сыграть за этот великий клуб», — написал Хендрикс в Instagram.

В текущем сезоне Хендрикс провел за ПСВ 16 матчей, но не отметился результативными действиями.

Всего в составе голландского клуба Хендрикс отыграл 239 встреч, трижды становился чемпионом Голландии и дважды — обладателем Суперкубка страны.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CKHjejjlQ9d/

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