Хендрикс — о «Спартаке»: «Не могу дождаться возможности сыграть за великий клуб»
22:49
Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс прокомментировал свой переход в столичный клуб. О трансфере хавбека стало известно сегодня, он подписал долгосрочный контракт и в ближайшее время присоединится к команде в Дубае.
«Новая глава — «Спартак». Счастлив этому переходу и не могу дождаться возможности сыграть за этот великий клуб», — написал Хендрикс в Instagram.
В текущем сезоне Хендрикс провел за ПСВ 16 матчей, но не отметился результативными действиями.
Всего в составе голландского клуба Хендрикс отыграл 239 встреч, трижды становился чемпионом Голландии и дважды — обладателем Суперкубка страны.
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