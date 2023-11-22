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Сегодня, 17:37

Гусев сравнил игру Карраскаля за «Динамо» и сборную Колумбии

Микеле Антонов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист «Динамо» Ролан Гусев в разговоре с «СЭ» высказался об игре полузащитника Хорхе Карраскаля за сборную Колумбии и бело-голубых.

«Не думаю, что Карраскаль по-разному играет в сборной и в клубе. Он везде пытается и хочет играть, просто у нас и в национальной команде — разные схемы, разные требования, где-то тяжелее. Сборная и клуб — разные вещи, у нас разные футболисты, разные принципы», — сказал Гусев «СЭ».

В нынешнем сезоне 25-летний колумбиец провел за «Динамо» 11 матчей и отдал одну результативную передачу.

В ноябре сборная Колумбии провела два отборочных матча к ЧМ-2026 — против Бразилии (2:1) и Парагвая (1:0). Карраскаль принял участие в обеих встречах: в первой он провел на поле 73 минуты, во второй — 17.

Ролан Гусев
Хорхе Карраскаль
Сборная Колумбии по футболу
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
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 - : -
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Урал – Краснодар
 - : -
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 - : -
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