«Грозится наказать, но потом забывает». Жена Акинфеева рассказала о том, какой он папа

Екатерина Акинфеева в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказала, каким отцом является Игорь.

«Как папа он очень добрый, — сказала Екатерина. — Он старается, конечно, быть строгим, грозится всех всячески наказать. Я уже рукой просто машу на это: «Хоть одно твое наказание вообще, в принципе, исполнилось?» Грозит: «Я вам это, я вам то». И все забывает на следующий день».?

В семье Акинфеева трое детей — Даня, Ева и Агата.

22 ноября на «СЭ» и YouТube-канале «Вышли!» был опубликован второй эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть вторую серию