Гус Тил: «В ближайшее время потихонечку начну говорить по-русски»

Полузащитник «Спартака» Гус Тил в интервью клубной пресс-службе рассказал, в каком состоянии находится команда после поражения от «Урала» (1:2) в 9-м туре чемпионата России

— Спорт высоких достижений состоит из задачи забывать, что было в прошлом матче независимо от того, победил или проиграл. Можешь один день порадоваться или погрустить, но дальше будет больше игр, тебя ждут другие матчи.

— Встреча с болельщиками помогла улучшить атмосферу?

— Считаю, что это здорово. Болельщики пришли несмотря на поражение, поддержали команду. Действительно очень приятно.

— Дальше матч с «Уфой». Что знаешь об этом сопернике?

То, что игра будет на искусственном поле. Для меня это знакомо, в свое время многие команды играли на искусственных полях Разница во времени составит два часа. Еще не разбирали игру этой команды.

Адаптация? Адаптируюсь с каждым днем все лучше и лучше, привыкаю к команде, тренерскому штабу. Надеюсь, что в ближайшее время потихонечку начну говорить по-русски.