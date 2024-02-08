Первый тренер Кудряшова прокомментировал завершение карьеры футболиста

Первый тренер Федора Кудряшова Валерий Подгорный поделился мнением о решении футболиста завершить профессиональную карьеру.

«Во-первых, я один из тех немногих, кто смотрел тогда ночью матч с хорватами. Отдыхал в пансионате: все спали, а я смотрел в телевизор. После того автогола Феди долго не мог уснуть. Телефон всю ночь разрывался: мне звонили из Москвы, Питера, других городов. Близкие, общие друзья и знакомые только и спрашивали: «Что это было?»

А потом я узнал, что Федор был не готов и вообще не должен был играть в том матче. В перерыве футболист попросил замену, но ему не разрешили. В день матча на него навалились еще и семейные дела, функционально он тоже не был готов — у Кудряшова была травма. Получилось так, как получилось», — цитирует Sport24.