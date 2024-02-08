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8 февраля, 22:25

Первый тренер Кудряшова прокомментировал завершение карьеры футболиста

Виктория Кравченко
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Первый тренер Федора Кудряшова Валерий Подгорный поделился мнением о решении футболиста завершить профессиональную карьеру.

«Во-первых, я один из тех немногих, кто смотрел тогда ночью матч с хорватами. Отдыхал в пансионате: все спали, а я смотрел в телевизор. После того автогола Феди долго не мог уснуть. Телефон всю ночь разрывался: мне звонили из Москвы, Питера, других городов. Близкие, общие друзья и знакомые только и спрашивали: «Что это было?»

А потом я узнал, что Федор был не готов и вообще не должен был играть в том матче. В перерыве футболист попросил замену, но ему не разрешили. В день матча на него навалились еще и семейные дела, функционально он тоже не был готов — у Кудряшова была травма. Получилось так, как получилось», — цитирует Sport24.

В этом сезоне 36-летний Кудряшов провел за «Факел» 14 матчей. Его контракт с клубом действовал до лета 2024 года.

Кудряшов ранее выступал за «Антальяспор», «Ахмат», «Ростов», «Спартак», «Рубин», «Химки», «Сочи», «Краснодар» и «Башакшехир». Он четыре раза становился серебряным призером чемпионата России.

В составе сборной России футболист провел 48 матчей и забил 1 гол.

Источник: https://sport24.ru/football/news-619186-pervyy-trener-kudryashova-fedya-vsego-sebya-otdal-nashemu-futbolu-sbornoy-rossii-podaril-prazdnik-domashnego-chm
Федор Кудряшов
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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