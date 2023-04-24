Голкипер «Краснодара» Сафонов не считает, что Промес усилил игру «Спартака» во втором тайме

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов оценил роль нападающего «Спартака» Квинси Промеса в матче 24-го тура РПЛ (3:4).

— Это было повторение истории с «Локомотивом»?

— Это совершенно другая история. Мы боролись, играли хорошо. В пропущенных голах сказывалось большое невезение. По пенальти, посмотрел эпизод, плохой повтор был. Не могу сказать, что мы были сильно хуже. Когда «Спартак» нас прессинговал, мы хорошо выходили. Мы могли контролировать ход игры.

— Может быть, замены «Спартака» изменили ход игры?

— У «Спартака» достаточно большая скамейка запасных, у них есть возможность освежать игру на любой позиции. Но не могу сказать, что Промес активно усилил игру, — передает слова Сафонова корреспондент «СЭ».

31-летний голландец вышел на замену перед началом второго тайма и забил победный гол в ворота «быков».