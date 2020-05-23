Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, что после «Спартака» мог перейти в «Ростов». Он отметил, что с ним связывался главный тренер дончан Валерий Карпин.

Однако в итоге игрок перешел в грозненский клуб.

— В один прекрасный момент Карпин написал: «Привет, игрочишка, как дела, какие настроения». Я сказал: «Нормально, у меня еще пока контракт со «Спартаком». Он сказал, что если что позвонит потом. Потом они кого-то не продали, наверное, Рому (Еременко), — рассказал Глушаков в программе «Инсайдеры» на канале «Матч премьер».