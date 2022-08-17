Бородюк — об отставке: «Съездил за веревкой, скоро за маслом поеду»

Бородюк пошутил в ответ на вопрос о его отставке из «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк ответил на вопрос о возможной отставке.

«Сейчас только съездил за веревкой, а скоро за маслом поеду (смеется). Но стульчика не будет. Веревка зачем нужна? За грибами с ней пойду.

Но то, что мне сказали в клубе, я вам сейчас не скажу. Давайте мы с вами потом запишем очень хорошее интервью» — цитирует Бородюка «РБ Спорт».

По данным «СЭ», Маслов, Ляпин и Бородюк покинули московский клуб. Исполняющим обязанности главного тренера команды будет Андрей Каряка, руководство клуба станет замещать Илья Геркус, который является директором «Торпедо» по стратегическому развитию.

После 5 туров сезона-2022/23 в РПЛ «Торпедо» занимает предпоследнее, 15-е, место с 1 очком.