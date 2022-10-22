Йоканович: «Доволен как качеством игры, так и результатом»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в матче 14-го тура РПЛ.

— Мы показали сегодня хороший футбол. Команда играла агрессивно, ребята показали характер, нам понадобилось время, чтобы вернуться в игру после быстрого гола соперников. Далее нам удалось взять матч под контроль. Доволен как качеством игры, так и результатом.

— Что-то похожее на сегодняшний быстрый гол было в Сочи. Не считаете, что это какая-то опасная тенденция?

— Не менее важно говорить о том, что было дальше. Не могу сказать, с чем это связано. Мы приехали сюда, чтобы выиграть. Это футбол, все возможно. Важно, что мы не опустили руки после такого гола и гнули свою линию.

— Довольны ли вы тем, как «Динамо» играет в нападении? Учитывая результативность в последних играх.

— Знаете, в данном случае я бы не стал отделять игроков группы атаки от всех остальных. Если взять ту же игру с «Ростовом», мы показали себя с лучшей стороны. Игроки атаки начинают прессинг и облегчают работу линии полузащиты. Острием и наконечником голов являются наши нападающие, которые пожинают плоды коллективной работы.