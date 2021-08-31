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Глава Hypercube назвал стоимость ТВ-прав чемпионата России

18:55
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Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс назвал, сколько должны стоить права на трансляции матчей российской премьер-лиги.

«Мы знаем, что премьер-лига вела переговоры с несколькими игроками на российском медиарынке. Авторитетные компании проводили исследования по рынку ТВ-прав в России и пришли к выводу — справедливая цена ТВ-прав в России — 6 миллионов 150 тысяч рублей

Наша компания, Hypercube, считает, что ТВ-права могут стоить 10 миллионов 180 тысяч рублей при принятии проекта «Юпитер-16».

Вы можете спросить меня о разрыве между цифрами. Хочу объяснить. Предположим, вы телевизионная компания, которая получает 100 рублей от трансляции. 80 рублей вы тратите на производство, 20 — это ваша прибыль. При переходе на новый формат ваша прибыль вырастет на 25% или 50%. Затраты не вырастут, а доход увеличится.

Когда мы получим дополнительный доход, мы должны его грамотно распределить. Мы считаем, что львиную долю не должны получать только топ-клубы. Мы считаем, что распределять надо справедливо между всеми 16 командами. А также передать часть в команды ФНЛ. Такая система действует во многих странах. Это делается для того, чтобы при переходе из нижней лиги в высшую команды обогащали чемпионат и показывали классную игру.

При получении дополнительного дохода у клубов вырастут спортивные показатели. Команды, которые находятся в нижней части таблицы, выиграют от дополнительных доходов больше всего по спортивным меркам. Команды из второй части таблицы подтянутся к среднему уровню, что сделает лигу более привлекательной и конкурентоспособной», — заявил Нювенхюйс.

Нидерландская компания Hypercube также предложила перейти на швейцарскую систему проведения чемпионата РПЛ с разделением команд на две группы после первого этапа.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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Артем Бухаев все материалы автора

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