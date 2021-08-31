Глава Hypercube назвал стоимость ТВ-прав чемпионата России

Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс назвал, сколько должны стоить права на трансляции матчей российской премьер-лиги.

«Мы знаем, что премьер-лига вела переговоры с несколькими игроками на российском медиарынке. Авторитетные компании проводили исследования по рынку ТВ-прав в России и пришли к выводу — справедливая цена ТВ-прав в России — 6 миллионов 150 тысяч рублей

Наша компания, Hypercube, считает, что ТВ-права могут стоить 10 миллионов 180 тысяч рублей при принятии проекта «Юпитер-16».

Вы можете спросить меня о разрыве между цифрами. Хочу объяснить. Предположим, вы телевизионная компания, которая получает 100 рублей от трансляции. 80 рублей вы тратите на производство, 20 — это ваша прибыль. При переходе на новый формат ваша прибыль вырастет на 25% или 50%. Затраты не вырастут, а доход увеличится.

Когда мы получим дополнительный доход, мы должны его грамотно распределить. Мы считаем, что львиную долю не должны получать только топ-клубы. Мы считаем, что распределять надо справедливо между всеми 16 командами. А также передать часть в команды ФНЛ. Такая система действует во многих странах. Это делается для того, чтобы при переходе из нижней лиги в высшую команды обогащали чемпионат и показывали классную игру.

При получении дополнительного дохода у клубов вырастут спортивные показатели. Команды, которые находятся в нижней части таблицы, выиграют от дополнительных доходов больше всего по спортивным меркам. Команды из второй части таблицы подтянутся к среднему уровню, что сделает лигу более привлекательной и конкурентоспособной», — заявил Нювенхюйс.

Нидерландская компания Hypercube также предложила перейти на швейцарскую систему проведения чемпионата РПЛ с разделением команд на две группы после первого этапа.