Глава Hypercube назвал стоимость ТВ-прав чемпионата России
Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс назвал, сколько должны стоить права на трансляции матчей российской премьер-лиги.
«Мы знаем, что премьер-лига вела переговоры с несколькими игроками на российском медиарынке. Авторитетные компании проводили исследования по рынку ТВ-прав в России и пришли к выводу — справедливая цена ТВ-прав в России — 6 миллионов 150 тысяч рублей
Наша компания, Hypercube, считает, что ТВ-права могут стоить 10 миллионов 180 тысяч рублей при принятии проекта «Юпитер-16».
Вы можете спросить меня о разрыве между цифрами. Хочу объяснить. Предположим, вы телевизионная компания, которая получает 100 рублей от трансляции. 80 рублей вы тратите на производство, 20 — это ваша прибыль. При переходе на новый формат ваша прибыль вырастет на 25% или 50%. Затраты не вырастут, а доход увеличится.
Когда мы получим дополнительный доход, мы должны его грамотно распределить. Мы считаем, что львиную долю не должны получать только топ-клубы. Мы считаем, что распределять надо справедливо между всеми 16 командами. А также передать часть в команды ФНЛ. Такая система действует во многих странах. Это делается для того, чтобы при переходе из нижней лиги в высшую команды обогащали чемпионат и показывали классную игру.
При получении дополнительного дохода у клубов вырастут спортивные показатели. Команды, которые находятся в нижней части таблицы, выиграют от дополнительных доходов больше всего по спортивным меркам. Команды из второй части таблицы подтянутся к среднему уровню, что сделает лигу более привлекательной и конкурентоспособной», — заявил Нювенхюйс.
Нидерландская компания Hypercube также предложила перейти на швейцарскую систему проведения чемпионата РПЛ с разделением команд на две группы после первого этапа.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю