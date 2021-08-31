Кавазашвили отреагировал на переход Алекса Крала в «Вест Хэм»
Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал переход полузащитника Алекса Крала в «Вест Хэм».
«Крала брали для того, чтобы он постоянно играл в основном составе и приносил пользу «Спартаку». К сожалению, он не оправдал никаких надежд. Для Крала этот вариант будет хорошим только в том случае, если он будет постоянно играть в составе. Когда он сидит в запасе, тем более в той стране, где чемпионат не очень высокого уровня, это плохо сказывается. Пускай Крал идет в команду получше, где он или научится играть, или его обучат, или вообще закончит играть. Для него этот переход будет ближе к дому», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой.
В нынешнем сезоне на счету Крала семь матчей за красно-белых во всех турнирах и одна голевая передача. Контракт 23-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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