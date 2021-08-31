Кавазашвили отреагировал на переход Алекса Крала в «Вест Хэм»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал переход полузащитника Алекса Крала в «Вест Хэм».

«Крала брали для того, чтобы он постоянно играл в основном составе и приносил пользу «Спартаку». К сожалению, он не оправдал никаких надежд. Для Крала этот вариант будет хорошим только в том случае, если он будет постоянно играть в составе. Когда он сидит в запасе, тем более в той стране, где чемпионат не очень высокого уровня, это плохо сказывается. Пускай Крал идет в команду получше, где он или научится играть, или его обучат, или вообще закончит играть. Для него этот переход будет ближе к дому», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой.

В нынешнем сезоне на счету Крала семь матчей за красно-белых во всех турнирах и одна голевая передача. Контракт 23-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.