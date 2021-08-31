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Руководитель Hypercube: «Посмотрите, где Россия находится сейчас и какие впереди перспективы»

19:20
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Глава Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал о плюсах реформ, которые предлагает его компания.

— У противников реформ есть аргумент, что в топ-5 чемпионатов существует гладкий чемпионат, а не разделение. Объясните, почему не надо ориентироваться на топ-5 чемпионатов?

— Если мы посмотрим на карту, то увидим, что такие реформы проводят небольшие страны в Европе. Я могу вам сообщить, что у меня были переговоры с пятью мощнейшими лигами. Они тоже постоянно задумываются о том, как сделать свой чемпионат интереснее. С ними ведутся переговоры. Если вы посмотрите на Германию, то у них ВВП в два раза выше, чем в России. Английскую футбольную экономику нельзя вообще сравнивать с Россией. Обращаю ваше внимание, что УЕФА хочет забрать еще 4 недели из вашего календаря с 2024 года. У Англии сейчас перенасыщенный график. Если УЕФА заберет 4 недели, то и Англии придется что-то делать со своим чемпионатом.

Я думаю, что возможен сценарий, когда больше стран будут переходит на такую систему. Россия может стать первой страной, где веден формат Юпитер-16. Уверен, что за Россией последуют остальные страны. Не забывайте, что впереди Катар-2022, который выбьет очень много дней из графика. Юпитер-16 — это очень гибкий формат, который может подстроится.

Понимаю, что всегда есть риск быть первым. Вводить новые вещи очень сложно. Но посмотрите, где Россия находится сейчас и какие впереди перспективы. Терять больше нечего, надо работать.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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Артем Бухаев все материалы автора

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