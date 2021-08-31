Руководитель Hypercube: «Посмотрите, где Россия находится сейчас и какие впереди перспективы»

Глава Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал о плюсах реформ, которые предлагает его компания.

— У противников реформ есть аргумент, что в топ-5 чемпионатов существует гладкий чемпионат, а не разделение. Объясните, почему не надо ориентироваться на топ-5 чемпионатов?

— Если мы посмотрим на карту, то увидим, что такие реформы проводят небольшие страны в Европе. Я могу вам сообщить, что у меня были переговоры с пятью мощнейшими лигами. Они тоже постоянно задумываются о том, как сделать свой чемпионат интереснее. С ними ведутся переговоры. Если вы посмотрите на Германию, то у них ВВП в два раза выше, чем в России. Английскую футбольную экономику нельзя вообще сравнивать с Россией. Обращаю ваше внимание, что УЕФА хочет забрать еще 4 недели из вашего календаря с 2024 года. У Англии сейчас перенасыщенный график. Если УЕФА заберет 4 недели, то и Англии придется что-то делать со своим чемпионатом.

Я думаю, что возможен сценарий, когда больше стран будут переходит на такую систему. Россия может стать первой страной, где веден формат Юпитер-16. Уверен, что за Россией последуют остальные страны. Не забывайте, что впереди Катар-2022, который выбьет очень много дней из графика. Юпитер-16 — это очень гибкий формат, который может подстроится.

Понимаю, что всегда есть риск быть первым. Вводить новые вещи очень сложно. Но посмотрите, где Россия находится сейчас и какие впереди перспективы. Терять больше нечего, надо работать.