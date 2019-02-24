Гильерме: "У меня есть сомнения по поводу чемпионата мира в Катаре"

Голкипер "Локомотива" Маринату Гильерме сомневается, что Катар сможет провести ЧМ-2022 на высоком уровне.

– Какое впечатление произвела страна, где будет проходить следующий чемпионат мира?

– У меня до сих пор есть сомнения по поводу Катара. Это немного закрытая страна и маленькая. Но я был приятно удивлен. Думал, что там почти нет футбольной инфраструктуры. Посмотрим, как пройдет ЧМ, ведь раньше такой турнир никогда не доверяли организовывать такой маленькой стране. Думаю, подобные сомнения есть у всего мира. (Юлия Яковлева).

Полное интервью Гильерме – здесь.