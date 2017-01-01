16:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Герман Ткаченко: "Зимой Дзагоев никуда не идет"

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Известный футбольный менеджер Герман Ткаченко в эфире передачи "Культ Тура" исключил возможность ухода Алана Дзагоева из ЦСКА в нынешнее трансферное окно. По его словам, сейчас к хавбеку нет предметного интереса на рынке.

– Зимой Дзагоев никуда не перейдет, – сказал Ткаченко. – Потому что у него были травмы, он не дешевый парень и к нему нет никакого конкретного интереса. Что значит не дешевый? 18 миллионов плюс. Но это не цена, столько за него будет просить ЦСКА.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Трубадур

чего не 25+? скромничает Ткаченко?

20:21

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