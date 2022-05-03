Агент Гбамена прокомментировал будущее полузащитника в ЦСКА
Агент полузащитника Жан-Филиппа Гбамена заявил, что будущее игрока в ЦСКА остается неопределенным.
«Пока я еще не разговаривал со всеми сторонами. Так что давайте дождемся окончания сезона и посмотрим, что будет», — цитирует Гбамена «РБ Спорт».
Арендное соглашение игрока «Эвертона» с ЦСКА истекает этим летом. У армейцев нет права выкупа на Гбамена. В этом сезоне 26-летний футболист провел 11 матчей за ЦСКА, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.
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|4
|7
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|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
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|26
|12
|6
|8
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|42
|
6
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|8
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|41
|
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|38
|
8
|Ахмат
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|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
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|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
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|9
|7
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|32-37
|34
|
11
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|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
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30 тур
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|1 : 0
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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