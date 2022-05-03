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Агент Гбамена прокомментировал будущее полузащитника в ЦСКА

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Агент полузащитника Жан-Филиппа Гбамена заявил, что будущее игрока в ЦСКА остается неопределенным.

«Пока я еще не разговаривал со всеми сторонами. Так что давайте дождемся окончания сезона и посмотрим, что будет», — цитирует Гбамена «РБ Спорт».

Арендное соглашение игрока «Эвертона» с ЦСКА истекает этим летом. У армейцев нет права выкупа на Гбамена. В этом сезоне 26-летний футболист провел 11 матчей за ЦСКА, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gbamena-poka-ne-govorili-o-budushhem-posmotrim-chto-budet-v-kontse-sezona/
ФК ЦСКА (Москва)
Жан-Филипп Гбамен
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