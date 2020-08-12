Геркус считает, что в ворота «Локомотива» следовало назначить пенальти в матче с «Рубином»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментровал эпизод с падением форварда «Рубина» Ивана Игнатьева в штрафной площади «Локомотива» (0:2) в матче 1-го тура РПЛ.

«По мне это чистый пенальти», — написал в Twitter Геркус.