Геркус считает, что в ворота «Локомотива» следовало назначить пенальти в матче с «Рубином»
13:07
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментровал эпизод с падением форварда «Рубина» Ивана Игнатьева в штрафной площади «Локомотива» (0:2) в матче 1-го тура РПЛ.
«По мне это чистый пенальти», — написал в Twitter Геркус.
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