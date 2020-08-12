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Геркус считает, что в ворота «Локомотива» следовало назначить пенальти в матче с «Рубином»

13:07
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментровал эпизод с падением форварда «Рубина» Ивана Игнатьева в штрафной площади «Локомотива» (0:2) в матче 1-го тура РПЛ.

«По мне это чистый пенальти», — написал в Twitter Геркус.

Рубин — Локомотив

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