Геннадий Орлов: «Зениту» не хватает передач Аршавина"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов после матча «Зенит» — ЦСКА в интервью «СЭ» покритиковал форварда питерцев Сердара Азмуна и отдал должное голкиперу армейцев Игорю Акинфееву.

— Вам не показалось, что питерцам не хватило нестандартных ходов?

— Да. «Зенит» атаковал прямолинейно. Мне кажется, хозяева, изначально понимая свое превосходство, думали, что свои мячи они обязательно забьют. Но матч показал, что команде Семака не хватает хитрых, аршавинских передач. Нет плеймекера. Обязательно нужен исполнитель такого амплуа.

— Последний вопрос — про вратаря. Глядя на спокойную и уверенную игру Акинфеева, не подумали о том, что его стоит вернуть в сборную?

— Акинфеев по определению сильнее всех. Думаю, Черчесов должен обязательно к нему обратиться, чтобы Игорь сыграл на чемпионате Европы. Голкипер ЦСКА в прекрасной форме. Лучше него сейчас у нас нет. Гильереме нестабилен, Лунев потерял место в воротах «Зенита».

— Джанаев?

— Сослан выручает. Хотя в последнем туре ошибся. Но он все-таки выступает за «Сочи». А как он проявит себя в сборной? Конечно, решение за тренерским штабом. Но если есть такая возможность, Акинфеева надо звать. Я бы обязательно пригласил Игоря в сборную. (Виталий Айрапетов)

Геннадий Орлов: «Попросил бы Акинфеева вернуться в сборную на чемпионат Европы. Он лучший по определению»