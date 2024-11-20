Пивоваров — о штрафе Лички: «Оплатил из своих, помощи не просил»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии «СЭ» высказался о штрафе главного тренера команды Марцела Лички за нецензурные выражения.

Ранее в интервью «СЭ» чешский специалист пошутил, что весь его бюджет на месяц был использован для оплаты штрафа.

«Личка оплатил из своих, не просил о помощи. Да, он говорил, что тратит такую сумму в месяц. Но это решение КДК, что поделаешь. Нарушение было», — сказал Пивоваров «СЭ».

По итогам заседания КДК РФС 7 ноября чех был оштрафован на 50 тысяч рублей за использование ненормативной лексики на пресс-конференции после матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).