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Сегодня, 12:17

Пивоваров — о штрафе Лички: «Оплатил из своих, помощи не просил»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии «СЭ» высказался о штрафе главного тренера команды Марцела Лички за нецензурные выражения.

Ранее в интервью «СЭ» чешский специалист пошутил, что весь его бюджет на месяц был использован для оплаты штрафа.

«Личка оплатил из своих, не просил о помощи. Да, он говорил, что тратит такую сумму в месяц. Но это решение КДК, что поделаешь. Нарушение было», — сказал Пивоваров «СЭ».

По итогам заседания КДК РФС 7 ноября чех был оштрафован на 50 тысяч рублей за использование ненормативной лексики на пресс-конференции после матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
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 Химки 15 2 6 7 16-28 12
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 Факел 15 2 6 7 10-23 12
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