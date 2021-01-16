Гайч согласился на переход в «Дженоа»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч дал согласие на переход в «Дженоа». Итальянский клуб готов взять футболиста в аренду на полгода, сообщает в Twitter журналист Альфредо Педула.

Сейчас идут переговоры об условиях сделки между командами.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ форвард провел 13 матчей за ЦСКА и отметился одной голевой передачей.

Контракт Гайча с красно-синими действует до лета 2025 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 9 миллионов евро