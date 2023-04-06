Гасилин высказался против получения российского гражданства Малкомом и Клаудиньо

Бывший футболист «Зенита» и немецкого «Шальке» Алексей Гасилин заявил, что не поддерживает получение российских паспортов полузащитниками петербуржской команды Малкомом и Клаудиньо.

«Против ли я натурализации Малкома и Клаудиньо? Конечно! Это топ игроки для нашего чемпионата. Но натурализация... Я никогда не поверю, что в 150-миллионной стране нет качественных футболистов. Но есть и доказательство того, что мы конкурентноспособны до 20 лет, а потом куда-то все пропадает», — приводит слова Гасилина «КП Спорт».

В конце февраля бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.